Ünlü gazeteci duyurdu: Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi geldi.

Sol kanada yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için temaslarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

Fabrizo Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu transferden sonuç almak isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki milli futbolcu için anlaşma sağlayamazsa, farklı isimlere yönelecek.

"LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR"

Sarı-lacivertlilerin sol kanat transfer için zamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Romano, Kerem Aktürkoğlu'ndan olumsuz sonuç alınması durumunda Fenerbahçe'nin listesinde yer alan diğer iki isimle görüşeceği öne sürdü.

Bu arada kısa bir süre önce Benfica Kulübü'nün Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına onay vermek için 25 milyon Euro civarında bonservis bedeli beklediği gündeme düştü.

BENFICA PERFORMANSI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.