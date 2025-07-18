Ünlü gazeteci tarih verdi: Victor Osimhen transferinde kritik gün belli oldu!

Galatasaray, Victor Osimhen transferi konusunda Napoli ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

OSIMHEN' İN BONSERVİSİNİN ÖDEME PLANI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

NAPOLI TEM İ NAT İ Ç İ N S Ü RE VERD İ

Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışlarından yüzde talep etmeyecek. Haberin devamında Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için banka teminatının beklendiği ve Napoli'nin Galatasaray'a 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.