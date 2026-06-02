Ünlü gazeteci teklifi duyurdu: Robert Lewandowski'den Fenerbahçe kararı

6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Birçok dünya yıldızının gündeme geldiği bu süreçte Safi'nin Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ile görüştüğü iddia edilmişti.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Lewandowski'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 2028'e kadar sözleşme teklif edildi. Polonyalı golcünün bu teklife sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilere kapıyı araladığı aktarıldı.

Lewandowski geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 46 maçta süre aldı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Lewandowski'nin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.