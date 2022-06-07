Ünlü golfçü Tiger Woods, ABD Açık'a katılmayacak
Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle gelecek haftaki ABD Açık'ta oynamayacağını duyurdu.
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD Açık'a katılmayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Woods, "Bedenimin büyük bir golf şampiyonası için daha güçlü hale gelmesi adına daha fazla zamana ihtiyacı var. Gelecek ay İrlanda'da oynamaya hazır olmayı planlıyorum" açıklamasını yaptı.
46 yaşındaki golfçü, "Yakında tekrar oynayacağım için heyecanlıyım" ifadesini de kullandı.
TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ
Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.
En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.
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