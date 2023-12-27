Ünlü iş insanından Fenerbahçe başkanlığı açıklaması: 'Neden başarısız olayım'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:23

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:31

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAYACAĞIM'

Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız sorusuna cevap veren Murat Ülker, "Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker

'HERKES APTAL, SİZ AKILLSINIZ ÖYLE Mİ?'

Toygun Atilla'nın Seçil Erzan skandalı ile ilgili yönelttiği soru üzerine sert ifadeler kullanan Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" dedi.