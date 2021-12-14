Rıdvan Dilmen, Sivasspor'un attığı golü değerlendirdi

14 Aralık 2021 Salı, 09:22

Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Sivasspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

Kartlar konusunda hakemin dezavantajı vardı. İki senedir Ümit Öztürk Galatasaray maçını yönetmiyordu. Akan oyunda değil duran oyunda gösterdiği kartlar vardı. Üç metreden görüp oynat diyorsan 30 metredeki hakeme uymucaksın. Öztürk fazla rahat görünümlü ama içi yanıyor gibi. İlk yarıyı kaçıranlar için sorun yok bence.'

Gaziantep-Fenerbahçe maçının devre arasında görüntülü olarak konuşabiliriz. Golün kuralla alakası yok golün vicdanla alakası var. Muslera gol de kafama geldi deyip yerde yatsaydı hakemin durdurması gerekirdi. Rıza Çalımbay orda olsa atmayabilirdi. Mert'in pozisyonundan farklıydı. Yatabare Muslera yerdeyken attı. Ben olsam ben de atardım.

Şu net olarak görünüyor ama Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu istemiyor. Taraftar gibi görmüyor taraftar daha duygusal bakar. Maçın ikinci yarısında iki üç pozisyon var. Ümit Öztürk'ün performasını vasat buldum. Diagne'nin pozisyonunda penaltı olabilir. Hakemin aklı karışıktı. Galatasaray iyi değil. Hakem iyi değil. Sivasspor nefes aldı. Üst üste üçüncü galibiyet. Galatasaray havlu attı bence. Allahtan Avrupa kupalarında devam ediyor. Oyuncular birbirinden kopuklar. Trabzon yenildi. Bu Fenerbahçe'nin biraz etkisine olabilir.

Galatasaray'ın aç oyuncularla devam etmesi lazım. Tok oyuncularla değil. Mesela Diagne iyi bir bonservis ile verilebilir. Santraforun belirlenmemesi hem takımı hem oyuncuları kaybettirdi. Avrupa'da ne kadar övgüyü hakediyorsa ligdeki performansı da o kadar eleştirilmesi lazım. Muslera yine müthiş toplar çıkardı. Luyindama ile Muslera çarpışmasında Yatabare hiç karışmadı. Golünü attı. Futbol başka bir şey. Orda ki uyum sorunu yüzde 35 Luyindama yüzde 65 Muslera hatası olarak görüyorum. Luyindama küskün ağır ve hazır değil.



