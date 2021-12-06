Unutulmaz yarışta Hamilton kazandı, şampiyonluk son yarışa kaldı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:35

2021 Formula 1 sezonunun 21'inci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışın startında ilk beş sırada herhangi bir değişiklik olmadı. Hamilton, ilk iki virajı lider dönerken, Bottas ikinci sırada, Verstappen ise üçüncü sırada kaldı.

Yarışın 38'inci turunda Hamilton ile Verstappen arasında kaza yaşanırken Hollandalı pilota ihlalden dolayı beş saniye ceza verildi. 43'üncü turda liderliğine oturan Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini kazandı ve şampiyon sezonun son yarışında belli olacak. Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5'er puanla son yarışa eşit girerken, Formula 1'de sezonun finali Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

HAMİLTON KIRIK ÖN KANADI İLE EN HIZLI TURU ATTI

Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında yarış alev aldı. Hamilton, Verstappen’e arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hamilton’un aracının ön kanadı kırıldı. Kazanın hemen ardından Lewis Hamilton yaptığı anonsta “O tam bir çılgın! Önümde fren testi yaptı!” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen’e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi. Lewis Hamilton, hasarlı ön kanadıyla yarıştaki en hızlı turu attı. Hamilton, Verstappen’i 43. turda pist üzerinde geçip yarışın liderliğine oturdu.