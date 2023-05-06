Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:57

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:57

Japonya'nın Saitama şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan AFC Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında, ev sahibi Urawa Red Diamonds ile Suudi Arabistan ekibi El-Hilal karşılaştı.

4. KEZ ZAFERE ULAŞTI

İlk ayağı 1-1 sona eren finalin rövanşında Andre Carrillo'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen Urawa Red Diamonds, şampiyonluğa ulaştı.

Urawa Red Diamonds, 2007 ve 2017'nin ardından organizasyondaki üçüncü zaferini elde etti. Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan El-Hilal ise 5. kez finalde kaybetti.