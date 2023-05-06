Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında El-Hilal'i 1-0 yenen Urawa Red Diamonds, şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:57
Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı
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Japonya'nın Saitama şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan AFC Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında, ev sahibi Urawa Red Diamonds ile Suudi Arabistan ekibi El-Hilal karşılaştı.

4. KEZ ZAFERE ULAŞTI

İlk ayağı 1-1 sona eren finalin rövanşında Andre Carrillo'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen Urawa Red Diamonds, şampiyonluğa ulaştı.

Urawa Red Diamonds, 2007 ve 2017'nin ardından organizasyondaki üçüncü zaferini elde etti. Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan El-Hilal ise 5. kez finalde kaybetti.


Urawa Red Diamonds El Hilal AFC Şampiyonlar Ligi

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