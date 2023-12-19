Urawa Red Diamonds - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Japon ekip Urawa Red Diamonds ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Suudi Arabistan'da Maciej Skorza'nın ekibi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek.
URAWA RED - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Mohammed Khled Al Hoish'in yöneteceği mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
URAWA RED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Cidde'nin kuzeyinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Yarı final mücadelesini kazanan takım finalde Fliuminense ile karşılaşacak.
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