İngiliz hakemin verdiği karar tartışma yaratmıştı: Federasyondan Manchester City'ye büyük ceza!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 20:48

Güncelleme: 18.12.2023 - 20:48

Manchester City, 3 Aralık'taki Tottenham Hotspur mücadelesi sırasında oyuncularının maç hakeminin etrafını sarması sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 120 bin pound (4 milyon 400 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

OYUNCULAR HAKEMİN ETRAFINI SARMIŞTI

Ev sahibi ekibin oyuncuları, maçın son anlarında Jack Grealish'in kaleye doğru ilerlediği sırada Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durduran hakem Simon Hooper'ın etrafını sarmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Manchester City Kulübü'nün oyuncularının hakeme karşı uygunsuz bir şekilde davrandığını kabul ettiği ve kararın bağımsız bir komisyon tarafından alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 3-3 berabere kalmıştı. Son dakikalarda yaşanan pozisyon sebebiyle ise İngiliz hakem Simon Cooper eleştirilerin hedefi olmuştu.