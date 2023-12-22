Urawa Red - El Ahly maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Urawa Red, Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında El Ahly ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:46
Urawa Red - El Ahly maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kulüpler Kupası'nda üçüncülük maçı heyecanı yaşanıyor.

Maciej Skorza yönetimindeki Urawa Red, Marcel Koller'in ekibi El Ahly ile karşı karşıya gelecek.

URAWA RED- EL AHLY MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'daki Prens Abdullah al-Faysal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

URAWA RED- EL AHLY MAÇI HANGİ KANALDA?

Amerikalı hakem Tori Penso'nun yöneteceği karşılaşma TV8.5 ve Exxen'den naklen yayımlanacak.

Urawa Red, Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında İngiltere temsilcisi Manchester City'e 3-0 mağlup olmuştu.

El Ahly ise yarı final maçında karşılaştığı Fluminense mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 


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