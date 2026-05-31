Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Torreira ve Muslera kararı...

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Marcelo Bielsa, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kadroda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı. Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek Uruguay'ın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Matias Vina

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maxi Araujo, Brian Rodriguez

Forvet: Rodrigo Aguirre, Federico Vinas, Darwin Nunez