Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Torreira ve Muslera kararı...

31.05.2026 17:10:00
Uruguay Teknik Direktör Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik aday kadroyu belirledi. Kadroda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı.

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Marcelo Bielsa, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kadroda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı. Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek Uruguay'ın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Matias Vina

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maxi Araujo, Brian Rodriguez

Forvet: Rodrigo Aguirre, Federico Vinas, Darwin Nunez

