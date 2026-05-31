Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu... Montella sakatlığı bulunan oyuncuların son durumunu açıkladı

2026 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesinde soruları yanıtladı. Sakatlığı bulunan isimlerin son durumunu paylaşan deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası hedefi hakkında da konuştu.

SAKATLIĞI BULUNAN İSİMLER

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan isimlerle ilgili soruya Montella şu yanıtı verdi:

"Haftamız yoğun geçti. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem'le ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü ve antrenmanlara başlayabilir ancak acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Yarınki maçta da riske girmek istemiyoruz. Mustafa'nın da durumunu değerlendiriyoruz. Arda'yı da çok iyi gördüm. Daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda. Kenan da o şekilde. Ferdi'de ufak tefek sorunlar vardı ama takip ediyoruz. Herkesi çok iyi gördüm ve motiveler."

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDEKİ HAZIRLIK MAÇLARI

2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, hazırlık maçlarında sırasıyla Kuzey Makedonya ve Venzeuella ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki maçla için Montella şunları söyledi:

"Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık."

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

2026 Dünya Kupası formatı ve A Milli Takım'ın 2002'deki başarısı hakkında gelen soruyu Montella şöyle yanıtladı:

"Turnuva formatları her zaman değişiyor. Bunu yaparken de en iyisi için çalışıyorlar. Dolayısıyla buna adapte olmamınız gerekiyor. Geçmişteki Dünya Kupası başarı hepimizi gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Ama şunu da eklemek istiyorum, futbolcularımız tarihimizi benden daha iyi biliyor. Onlara ekstra video göstermem gerekmiyor. Çünkü hepimiz bu duyguların bilinciyle hareket ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Montella sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük hedefleri olan bir insanım. Her seferinde adım adım ilerlemekten yanayım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek. Sonrasında adım adım gidebilmek. Dengeli bir gruba sahibiz. Futbol enstantanelerin oyunudur. Bir anda her şey değişebilir. O yüzden adım adım ilerleyerek hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız ve bunu en iyi şekilde yapacağız."

Kuzey Makedonya maçı öncesinde Vincenzo Montella ayrıca, "Bizim için maç fark etmiyor. Hazırlık veya dostluk maçı diye bir şey yok. Milli takım seviyesinde her maç bizim için çok önemli. Milli takım seviyesinde olduğunuzda her maç önemli ama yarınki maçta farklı isimleri görebilirsiniz. Bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. En iyi şekilde sonuç almak istiyoruz çünkü burası milli takım" açıklamasında bulundu.