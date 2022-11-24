Uruguay'da 20 yıl sonra bir ilk! Muslera formasını kaptırdı...
2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Güney Kore ile karşılaşacak Uruguay'da 20 yıl sonra bir ilk yaşandı. Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, maça yedek başladı.
Adı Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.
Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti.
36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.
Uruguay'da Muslera'nın yanı sıra Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.
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