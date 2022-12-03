Uruguay'da Luis Suarez'den zehir zemberek açıklamalar! 'FIFA, bize karşı!'
2022 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise takımın yıldız futbolcusu Luis Suarez'den çok sert açıklamalar geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı karşılaşmanın ardından Luis Suarez açıklamalarda bulundu. Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen, Güney Kore'nin averajla gerisinde kalarak turnuvaya veda etmelerini değerlendiren Suarez, "Bugün kazanacak performans göstermemize rağmen kızgınım" dedi.
Mücadelede Darwin Nunez ve Luis Suarez ile penaltı bekledikleri pozisyonları değerlendiren 35 yaşındaki futbolcu, "Darwin'in pozisyonu çok açıktı. Edin'in de çekildiği gördüm. Bunlar mazeret değil ama Dünya Kupası'nda inanılmaz şeyler oluyor" diye konuştu.
"FIFA URUGUAY'A KARŞI"
Suarez, sözlerine, "Dördüncü Dünya Kupa'mı oynadığım ve dört yaşındaki oğlum bunu gördüğü için kendimi şanslı hissediyorum. Oğlum beni kazanırken görmüştü ama şimdi üzgün gördü. Bu bir baba için zor bir durum" ifadeleriyle devam etti.
Maçtan sonra çocuklarını yanına almak istediğini ancak FIFA'nın bu duruma izin vermediğini ve açıklama yapması gerektiğini belirten Suarez, "Çocuklarımı sahaya almak istedim ancak FIFA'dan biri bunu yapamayacağımı söyledi. Daha önce Fransız futbolcuların aynı şeyi yaptıklarını gördüm. FIFA her zaman Uruguay'a karşı" ifadelerini kullandı.
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