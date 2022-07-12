Uruguaylı futbolcu Luis Suarez: 'Kimseye kapıları kapamadım'
Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, gelecek sezon hangi takıma gideceğine yönelik söylentilere cevap verdi. Suarez, “MLS'in sistemi çok karmaşık. Eğer play-off'lara kalamazsanız sezon Ekim ayında bitiyor. Bu benim için uygun değil” dedi.
Yeni kulübü merakla beklenen Luis Suarez verdiği son röportajda geleceğiyle ilgili konuştu.
Radio Sport 890'a konuşan Uruguaylı yıldız yaptığı açıklamada herhangi bir kulüple söz kesmediğini ve kimseye de kapılarını kapamadığını söyleyerek, "Kimseye kapılarımı kapatmadım. 5-6 MLS takımından teklif geldi. Oradaki durum biraz karışık, bazı takımların kotası yok ve Ocak'a kadar beklemek zorunda kalıyorsunuz. Dünya Kupası'na en hazır şekilde gideceğim bir takım istiyorum" sözlerini kullandı.
MESSI İLE OYNAYACAK MI?
Suarez emekli olmadan önce Inter Miami'de yakın arkadaşı Lionel Messi'yle birlikte oynayacağına ilişkin sorulara ise, "MLS'in sistemi çok karmaşık. Eğer play-off'lara kalamazsanız sezon Ekim ayında bitiyor. Bu benim için uygun değil. Inter Miami hakkında çıkan haberler de doğru değil, her zaman her çıkan haberi maalesef inkar etme şansımız yok" diye konuştu.
Uruguay Milli Takımı'nda çıktığı 132 maçta 68 golle ülkenin en golcü oyuncusu olan Suarez, geçen yıl Atletico Madrid'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.
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