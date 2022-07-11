Galatasaray ve Fenerbahçe, William Carvalho transferinden vazgeçti
Portekizli futbolcu William Carvalho için Real Betis'in 8 milyon Euro'dan aşağı inmemesi, hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın transferden vazgeçmesine neden oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray, iddiaya göre, Real Betis'ten William Carvalho transferini şimdilik rafa kaldırdı.
Marca gazetesinden Jose Espina'nın haberine göre; William Carvalho için öncelikli olarak istekli olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi yaptı ancak Real Betis, 10 milyon Euro istedi, yapılan pazarlıklar sonrası bu rakam 8 milyon Euro'ya indi ancak Fenerbahçe bu transferden vazgeçti.
GALATASARAY DA VAZGEÇTİ
Galatasaray, bu noktada transfere dahil oldu ve kamp kadrosuna alınmayan William Carvalho'yu istedi. Galatasaray, Fenerbahçe'den biraz daha yüksek bir teklif sundu. Betis ise sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Portekizli orta saha için 8 milyon Euro'dan aşağı inmedi.
TALİPLİSİ KALMADI
Galatasaray da Betis'in istediği rakama çıkmayacağını net bir dille iletince William Carvalho için talipli takım kalmadı.
BETIS 16 MİLYON EURO'YA ALDI
Sporting Lizbon altyapısından yetişen 30 yaşındaki William Carvalho, 2018 yazında 16 milyon Euro karşılığı Betis'e imza attı. Kariyerinde 73 kez Portekiz milli takım formasını giyen William, La Liga'da 103 maça çıktı ve 4 gol atıp 8 asist yaptı.
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