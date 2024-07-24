Üsküp FK'den Mustafa Kemal Atatürk temalı forma! Süveterden ilham alındı....

Yayınlanma: 24.07.2024 - 18:39

Güncelleme: 24.07.2024 - 18:39

Üsküp 1911 FK, yeni sezon formalarını tanıttı.

Ulu Önder Atatürk’ün süveterinden esinlenilen siyah-beyaz formaların üzerinde Mustafa Kemal’in imzası ve Cumhuriyet’in 100. yılına dair tasarımı ile dikkat çekiyor. İç kısımda ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL TASARIM



Siyah-beyaz renklerdeki formaların tasarımında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği süveterden ilham alındı.

Formaların sol kolunda Atatürk’ün imzası zarif bir şekilde işlenmiş durumda.

Ayrıca, formaların sırt kısmında Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir tasarım bulunuyor.

"ZAFER İNANANLARINDIR"



İç kısmında ise Atatürk’ün “Zafer inananlarındır” sözü yer alıyor.

Kulübün X'ten yaptığı paylaşımda "Ata’mızın süveterinden esinlenerek tasarladığımız ve bu sezon giyeceğimiz formamız güncellenmiş haliyle satışta" ifadelerine yer verildi.