Beşiktaş yeni sezon deplasman formasını tanıttı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:22

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:22

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iç saha formasının ardından deplasman forması da tanıtıldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deplasman formasının satışa sunulduğu belirtilerek, "Bembeyaz mirasına simsiyah bir tutkuyla bağlıyız. Rotamız sen nereye gidersen orası. Beşiktaş JK 2024-2025 dış saha forması satışta!" ifadeleri yer aldı.

IMMOBİLE FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın İtalya Serie A takımlarından Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile İstanbul'a geldi.

Immobile, havaalanında Beşiktaş'ın yeni deplasman formasını giydi.