Üst üste 4. kez: Azerbaycan'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Bakü Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Üst üste 4. kez: Azerbaycan'da pole pozisyonu Leclerc'in
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 16:18

Formula 1 Bakü Grand Prix'si sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonunun sahibi oldu.

İkinci sırayı McLaren pilotu Oscar Piastri alırken, üçüncü sırayı yine Ferrari'den Carlos Sainz aldı.

Azerbaycan Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da gerçekleşecek.

 


Etiketler: #Charles Leclerc #formula 1 #Bakü

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