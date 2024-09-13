Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ine geri sayım başladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na yeniden ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:10

Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Peki,  Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?

FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRIX NE ZAMAN?

Yarışın antrenman turları 13 Eylül'de sıralama turları ise 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

YARIŞ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Pazar günü saat 14'te başlayacak Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ekranlarından takip edilecek.


Etiketler: #formula 1 #Azerbaycan Grand Prix #Azerbaycan

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