Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ine geri sayım başladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na yeniden ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?
Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. Peki, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman? Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hangi kanalda?
FORMULA 1 AZERBAYCAN GRAND PRIX NE ZAMAN?
Yarışın antrenman turları 13 Eylül'de sıralama turları ise 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
YARIŞ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Pazar günü saat 14'te başlayacak Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ekranlarından takip edilecek.
Etiketler: #formula 1 #Azerbaycan Grand Prix #Azerbaycan
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