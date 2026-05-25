Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üst üste 4. zaferini elde etti: Formula 1 Kanada GP'sinde kazanan Kimi Antonelli

Üst üste 4. zaferini elde etti: Formula 1 Kanada GP'sinde kazanan Kimi Antonelli

25.05.2026 00:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Üst üste 4. zaferini elde etti: Formula 1 Kanada GP'sinde kazanan Kimi Antonelli

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Kanada GP'sini Mercedes takımından Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki şampiyona lideri, üst üste 4. zaferine uzandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand-Prix'sini Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli kazandı.

19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını 2. bitirdikten sonra üst üste 4. yarışını kazandı.

Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ile müthiş düellosu, İngiliz pilotun motorundaki arıza nedeniyle 30. turda sona erdi.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, bitime 6 tur kala Verstappen'i geçerek 2. sıraya yükseldi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, iyi bir yarış geçirerek 2026'daki ilk podyumunu aldı ve yarışı 3. sırada bitirdi.

Yarışta sorunlar yaşayan McLaren'lerden Lando Norris yarış dışı kalırken, Oscar Piastri ise yarışı 13. sırada bitirdi.

PİLOTLAR PUAN DURUMU

Kimi Antonelli: 131

George Russell: 88

Charles Leclerc: 75

Lewis Hamilton: 72

Lando Norris: 58

Oscar Piastri: 48

Max Verstappen: 43

İlgili Konular: #formula 1 #Kanada #mercedes

İlgili Haberler

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin! İtalyan pilot Kimi Antonelli, ABD'nin Miami kentinde koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
Formula 1 aracıyla İstanbul turu
Formula 1 aracıyla İstanbul turu Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak. Oracle Red Bull Racing takımının pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’un önemli kültürel alanlarını F1 aracıyla turladı.
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Miami Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.