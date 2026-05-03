Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!

3.05.2026 21:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Formula 1 Miami Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin!

İtalyan pilot Kimi Antonelli, ABD'nin Miami kentinde koşulan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışında damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Miami GP'de zafer Mercedes-AMG'nin genç pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.

Son 3 yarışta hem pole pozisyonunun sahibi olan hem de yarışı kazanan Kimi Antonelli, 100 puanla şampiyona liderliğini de sürdürdü.

Image

Miami'de ikinci basamak McLaren'den Lando Norris'in oldu. Podyumun son basamağında ise yine McLaren'den Oscar Piastri yer aldı.

LECLERC SON TURDA GERİYE DÜŞTÜ

4. sırada Mercedes'ten George Russell, 5. sırada Red Bull'dan Max Verstappen, 6. sırada Ferrari'den Charles Leclerc, 7. sırada Ferrari'den Lewis Hamilton, 8. sırada Alpine'den Franco Colapinto, 9 ve 10. sıralarda Williams pilotları Carlos Sainz ve Alex Albon yer aldı.

Yarışın bitimine iki tur kala spin atan Leclerc, 3. sıradan 6. sıraya düştü.

İlgili Konular: #formula 1 #mercedes #Miami Grand Prix

İlgili Haberler

Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanında takıldı!
Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanında takıldı! Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti.
Karşıyaka'yı deviren TOFAŞ rahat nefes aldı!
Karşıyaka'yı deviren TOFAŞ rahat nefes aldı! TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 87-78 yendi.
Juventus'a kendi sahasında Hellas Verona çelmesi!
Juventus'a kendi sahasında Hellas Verona çelmesi! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.