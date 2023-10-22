Üst üste 5. galibiyet... İspanya'da Antoine Griezmann şovu!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:18
Üst üste 5. galibiyet... İspanya'da Antoine Griezmann şovu!
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İspanya La Liga 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 3-0 kazanarak ligdeki üst üste beşinci galibiyetini aldı. Rafal Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

MİLLİ FUTBOLCU SAHALARA DÖNDÜ

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tüm golleri 29, 64 ve 70. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. 

Konuk ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 2 ay aradan sonra karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 22'ye yükseltirken, Celta Vigo 6 puanda kalarak son sıralara demir attı.


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