Üst üste iki final kaybetmişti: İngiltere'de Gareth Southgate dönemi sona erdi!
İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate görevinden istifa etti.
EURO 2020 ve EURO 2024 finallerini kaybeden İngiltere'de beklenen oldu.
İki finaldeki taktik tercihleriyle eleştirilerin hedefi haline gelen Gareth Southgate görevinden ayrıldı.
İki Avrupa Şampiyonası finalini kaybeden tek teknik direktör olarak tarihe geçen Gareth Southgate, 2016'da görevine başlamış ve 102 maçta milli takımın başında bulundu.
Southgate döneminde İngiltere, 102 maçta 64 galibiyet 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.
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