Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Pişman değilim'

'LİGDE ZOR ŞARTLAR VAR'

"20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. 2 yıl önce de Roma'yla Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe'de hırsları olan bir kulüp. Ben içimde aynı ateşi aynı hırsı hissediyorum. Dış görünüşüm dışında değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak istiyor. Burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor, Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ligde zor şartlar var. Bu garip formatta(Avrupa Ligi) iyi ve kötü şeyler var. İyi şeylerden biri artık Şampiyonlar Ligi'nden bu turnuvaya takım gelmiyor. Biz ilk etabı geçmeyi umuyoruz."