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Üst üste ikinci zafer: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

Üst üste ikinci zafer: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

12.07.2026 22:00:00
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Üst üste ikinci zafer: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner

Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner oldu. Bu turnuvada üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan İtalyan raket, finalde Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

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Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.

İlgili Konular: #wimbledon #Alexander Zverev #jannik sinner

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