Cumhuriyet Gazetesi Logo
Djokovic ve Sinner Wimbledon'da üst turda

Djokovic ve Sinner Wimbledon'da üst turda

3.07.2026 19:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Djokovic ve Sinner Wimbledon'da üst turda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic ile Jannik Sinner, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'ın beşinci gününde 24 kez grand slam şampiyonu Novak Djokovic, Arthur Rinderknech ile karşı karşıya geldi.

Sırp raket, rakibini 6-5, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık sonuçlarla elemeyi başardı ve dördüncü tura yükseldi.

Novak Djokovic, dördüncü turda Roman Safiullin karşısına çıkacak.

Öte yandan tek erkekler dünya bir numarası Jannik Sinner ise Jenson Brooksby ile karşılaştı. İtalyan raket, mücadeleden 6-4, 6-3 ve 6-4 ile galip ayrıldı.

Jannik Sinner, dördüncü turda Shintaro Mochizuki ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Novak Djokovic #wimbledon #jannik sinner

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!
Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda! Zeynep Sönmez, Wimbledon Turnuvası'nın ikinci turunda karşılaştığı ABD'li raket Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.
Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da Filistin'e destek!
Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da Filistin'e destek! Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Filistin'e destek amacıyla raketinde "karpuz tasarımlı titreşim önleyici" kullanıyor.
Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi
Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde elendi Wimbledon çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez ve Jessica Bouzas Maneiro, Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.