Djokovic ve Sinner Wimbledon'da üst turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon'ın beşinci gününde 24 kez grand slam şampiyonu Novak Djokovic, Arthur Rinderknech ile karşı karşıya geldi.

Sırp raket, rakibini 6-5, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık sonuçlarla elemeyi başardı ve dördüncü tura yükseldi.

Novak Djokovic, dördüncü turda Roman Safiullin karşısına çıkacak.

Öte yandan tek erkekler dünya bir numarası Jannik Sinner ise Jenson Brooksby ile karşılaştı. İtalyan raket, mücadeleden 6-4, 6-3 ve 6-4 ile galip ayrıldı.

Jannik Sinner, dördüncü turda Shintaro Mochizuki ile karşılaşacak.