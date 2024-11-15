Utah Jazz'dan evinde ilk galibiyet!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz, Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup ederek sezonda ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi başardı.
Utah Jazz, Dallas Mavericks'i 115-113 mağlup ederek sezonda ilk iç saha galibiyetini elde etmeyi başardı.
Karşılaşmayı 28 sayı ve 9 ribaundla tamamlayan John Collins, bitime 6.4 saniye kala takımını öne geçiren bir smaç basarak, Jazz'e galibiyeti getirdi.
Altı Jazz oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta, Jordan Clarkson 20 sayı kaydederken, Kyle Filipowski ve Keyonte George ise 14'er sayıyla oynadı.
Dallas tarafında ise Luka Doncic, 37 sayı, 7 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Quentin Grimes, sağ omuz burkulması nedeniyle karşılaşmada yer alamayan Kyrie Irving'in yerine forma giyerek 15 sayı ve 5 asist kaydetti. Klay Thompson ise 17 sayıyla oynadı.
Bu maç, bu gece NBA'de oynanan tek karşılaşmaydı. Mavericks'in sıradaki karşılaşması, Cumartesi gecesi San Antonio Spurs'e karşı bir iç saha maçı olacak. Jazz ise Pazar gecesi Sacramento'da Kings ekibiyle karşı karşıya gelecek.
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