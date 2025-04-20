Utrecht'ten Ajax'a çelme: 14 maçlık serisi sona erdi!

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Utrecht'e 4-0 mağlup oldu.

Utrecht'ten Ajax'a çelme: 14 maçlık serisi sona erdi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:32

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Utrecht ile Ajax karşı karşıya geldi.

Stadion Galgenwaard'da oynanan mücadelede Utrecht, güçlü rakibi Ajax'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Utrecht'in golleri 29. dakikada Sebastien Haller, 52. ve 63. dakikalarda Miguel Rodriguez, 85. dakikada ise Paxten Aaronson'dan geldi.

14 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Utrecht, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını 59'a yükseltti.

Ajax ise 14 maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlup oldu ve 73 puanda kaldı.


Etiketler: #ajax #Utrecht #Hollanda Eredivisie

İlgili Haberler

Ajax, Farioli ile şampiyonluğa yürüyor!

Ajax, Farioli ile şampiyonluğa yürüyor!
Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması: 'Harika bir oyuncu ama...'

Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması: 'Harika bir oyuncu ama...'
Adı eski takımı ile anılıyordu: Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!

Adı eski takımı ile anılıyordu: Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler