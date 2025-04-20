Utrecht'ten Ajax'a çelme: 14 maçlık serisi sona erdi!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Utrecht'e 4-0 mağlup oldu.
Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Utrecht ile Ajax karşı karşıya geldi.
Stadion Galgenwaard'da oynanan mücadelede Utrecht, güçlü rakibi Ajax'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Utrecht'in golleri 29. dakikada Sebastien Haller, 52. ve 63. dakikalarda Miguel Rodriguez, 85. dakikada ise Paxten Aaronson'dan geldi.
14 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Utrecht, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını 59'a yükseltti.
Ajax ise 14 maçlık yenilmezlik serisinin ardından mağlup oldu ve 73 puanda kaldı.
Etiketler: #ajax #Utrecht #Hollanda Eredivisie
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