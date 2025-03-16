Adı eski takımı ile anılıyordu: Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta geçici olarak genel müdürlük görevini yürüten Menno Geelen, kulübün eski futbolcuları Klaas-Jan Huntelaar ve Dusan Tadic'in transferi hakkında basın mensuplarına konuştu.
Ajax'ın geçici genel müdürü Menno Geelen, ESPN'e önemli açıklamalarda bulundu.
Geelen, Klaas-Jan Huntelaar ve Dusan Tadic gibi eski oyuncularının kulübe geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.
DUSAN TADIC AÇIKLAMASI
Ajax'taki teknik heyet sorumluluğu görevinden ayrılan Klaas-Jan Huntelaar için konuşan Menno Geelen, "Huntelaar hakkında söylenenleri çok can sıkıcı buluyorum. O gerçek bir Ajax taraftarı ve iyi bir insan ama sağlık her şeyden önce gelir. Umarım gelecekte geri döner" sözlerini sarf etti.
Geelen, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili, "Çok fazla söylenti duydum. Eski oyuncularımızla iyi iletişim halindeyiz ama kimin gelip kimin gelmeyeceğini Alex Kroes'a (CEO) sormalısınız" yanıtını verdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
2023 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic'in, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sırp yıldız, daha önce 2018-2023 yılları arasında Ajax forması giymişti. Tadic, Ajax'ta 241 maçta 105 gol attı ve 112 asist yaptı.
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