VakıfBank, finalde kaybetti! Imoco Volley: 3 - VakıfBank: 1
2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Volley ile karşı karşıya geldi. Imoco Volley'e 3-1 mağlup olan VakıfBank, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.
Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.
İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.
İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.
Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
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