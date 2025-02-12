VakıfBank, Galatasaray Daikin'i devirdi ve yarı finale çıktı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 18:39

Güncelleme: 12.02.2025 - 18:39

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Çeyrek Final maçında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray Daikin ise turnuvaya veda eden takım oldu.