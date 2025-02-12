VakıfBank, Galatasaray Daikin'i devirdi ve yarı finale çıktı

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Çeyrek Final maçında VakıfBank, rakibi Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank, Galatasaray Daikin'i devirdi ve yarı finale çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 18:39

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Çeyrek Final maçında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray Daikin ise turnuvaya veda eden takım oldu.


Etiketler: #vakıfbank #Galatasaray Daikin #AXA Sigorta Kupa Voley
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