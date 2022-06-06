VakıfBank, Isabelle Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı
Türkiye ve Dünya şampiyonu olan ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank'ta Isabelle Haak ile yollar ayrıldı.
Vakıfbank, 2019'da takıma katılan ve şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Isabella Haak'ın ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019’da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak’a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı forma ile kazanmadığı kupa kalmayan, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaştığımız kusursuz sezonda en skorer oyuncumuz olan, performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığı ile de tüm sporseverlerin gönlünü kazanan ‘Kuzeyin Kraliçesine’ teşekkür ediyoruz. Bella’mıza ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella!" denildi.
Yolun açık olsun Bella!— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) June 6, 2022
2019’da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak’a veda ediyoruz. pic.twitter.com/7QTQ594ddE
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