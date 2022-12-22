VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Potsdam'ı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 07:31
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 yendi.

MBS Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-22, son ana kadar çekişmeli geçen ve 37 dakika süren ikinci seti 35-33 kazandı.

İstediği oyunu sergileyemediği üçüncü seti 25-20 kaybeden VakıfBank, iyi oynadığı dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmasını bildi

VakıfBank, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Potsdam ise ikinci mağlubiyetini aldı.


CEV Şampiyonlar Ligi vakıfbank Potsdam

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