VakıfBank seride bir adım önde! Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti...

13.04.2026 21:30:00
VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

DÖRDÜNCÜ SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık, Cazaute)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Ghani, Aslı Kalaç)

Setler: 19-25, 25-19, 25-18, 25-23

Süre: 111 dakika (26, 28, 26, 31)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.
Galatasaray Kulübü Başkanvekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak teknik direktör Okan Buruk'a destek verdi.
Süper Amatör Lig'de oynanan Kızıltepe 47 Spor - Derikspor maçında gol sevinci sırasında Yusuf Çiftçi'nin başına tekme atan futbolcu Sedat Korul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.