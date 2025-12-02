Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de iki yaptı!

2.12.2025 22:05:00
DHA
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti.

VakıfBank, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı.

Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en iyi oyuncusu ise Tijana Boskovic seçildi.

VakıfBank, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.

Salon: Polivalenta

Hakemler: Igor Schimpl (Slovakya), Gyula Tillmann (Macaristan)

Alba Blaj: Felix Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky, Veres (L) (Lijklema, Grama, Otcuparu)

VakıfBank: Cazaute, Cansu, Zehra, Boskovic, Dangubic, Ogbogu, Ayça (L) (Derya, Sıla, Lorenne)

Setler: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25

Süre: 98 dakika (25,27,21,25)

İlgili Konular: #vakıfbank #CEV Şampiyonlar Ligi #Romanya

