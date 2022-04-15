VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı yenerek Kupa Voley'de finale yükseldi

15 Nisan 2022 Cuma, 17:31

Misli.com Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley’de de yoluna devam ediyor.

Yarı final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 17, Michelle Bartsch-Hackley 14, Gabi ise 12 sayı kaydetti.

Ankara’da Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri’nde THY karşısında ilk sete hızlı bir giriş yapan VakıfBank, temposunu set sonuna kadar korudu ve 25-18’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette 4-3 gerideyken 11 sayılık bir seri yakalayan sarı-siyahlılar üstünlüğü bir daha elden bırakmadı ve 25-22 ile durumu 2-0’a getirdi. 3. seti aynı skorla kaybeden VakıfBank, son seti 25-19 alarak finale yükselmeyi başardı.