VakıfBank, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve bir dönem ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrar anlaştığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 18:59
VakıfBank, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Zeynep Sude Demirel, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'da forma giydi.

Vakıfbank kulübü, transferi sosyal medya hesabında yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

 



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