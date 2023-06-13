VakıfBank, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna kattı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve bir dönem ikinci takımında forma giyen Zeynep Sude Demirel ile tekrar anlaştığını duyurdu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Sude Demirel'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Zeynep Sude Demirel, VakıfBank altyapısından sonra sırasıyla Büyükçekmece, Çanakkale Belediyespor, Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'da forma giydi.
Vakıfbank kulübü, transferi sosyal medya hesabında yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
Ailene yeniden hoş geldin Zeynep Sude Demirel ????— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) June 13, 2023
Altyapımızda yetişen Zeynep Sude evine dönüyor ?? Sarı siyahlı forma ile yeni başarılara hep birlikte imza atmak dileğiyle??#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/bRJ6cXpqP7
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