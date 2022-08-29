Vakkorama 2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası sona erdi
Vakkorama Watersports Championship 2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası, Alaçatı’da dört heyecanlı günün ardından sona ererken şampiyonada on ayrı kategoride toplam 187 sporcu mücadele etti.
Vakkorama Watersports Championship kapsamında rekor katılımla Alaçatı’da gerçekleşen Vakkorama Türkiye Windsurf Şampiyonası’nda aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu Windsurf Slalom Ligi’nin final yarışları da yapıldı.
On ayrı kategoride gerçekleşen şampiyona kapsamında Slalom Ligi Şampiyonası’nda lisanslı sporcular yarışırken, Freestyle, IQ Foil ve Wing Foil özel yarışlarında ise tüm sporcular yer aldı. Power.app’ten canlı yayınlanan yarışlara ilgi oldukça yüksekti.
Vakkorama Watersports Championship 2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası’nı Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu da destekledi. Dereceye giren sporculara ödülleri yarışların sonunda verilirken Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtip, sporcuları kutladı ve şampiyonaya emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vakkorama 2022 Türkiye Windsurf Şampiyonası’nda kadınlara; M. Ayşe Demirkut birinci, İdil Babaoğlu ikinci, Elif Dağdeviren üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Bekir Çimen birinciliği, Deniz Ülseven ikinciliği ve Emir Gürsoy üçüncülüğü elde etti.
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