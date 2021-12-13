Vakkorama 3 birincilik aldı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:55

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan 11 yat ile 100 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı. Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yatlar, yarış için gerekli rüzgarı beklerken bir süre antrenman turları attı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı. Uygun rüzgarın olduğu ilk günde iki yarış yapıldı.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası’nda Vakkorama 2 günde gerçekleşen toplam 3 yarışı birinci sırada tamamladı.

Vakkorama, Cem Hakko ve ekibi ile ayrıca Best Corrected Time Kupası’nın da sahibi oldu. Vakkorama ekibine kupasını Marmaris Uluslararası Yak Kulübü Başkanı Zafer Öznur verdi.