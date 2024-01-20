Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:47
Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

VALENCİA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

VALENCİA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Valencia, ligde oynadığı son maçta Cadiz deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.


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