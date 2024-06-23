Valencia atıldı, Ekvador kaybetti!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:14

Güncelleme: 23.06.2024 - 09:14

Copa America B Grubu karşılaşmasında Ekvador ile Venezuela karşı karşıya geldi. Ekvador, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Venezuela'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jhonder Cadiz ve 74. dakikada Eduard Bello attı. Ekvador'un tek golü 40. dakikada Jeremy Sarmiento'dan geldi.

VALENCIA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ekvador'da 19'da sarı kart gören Enner Valencia, 22. dakikada ise doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Venezuela gruba 3 puanla başladı. Ekvador, ilk maçta puan alamadı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Meksika, Jamaika'yı 69. dakikada Gerardo Arteaga'nın attığı golle 1-0 yendi.

İlk maçların ardından puan durumu grupta puan durumu şu şekilde;

1-Venezuela (3 puan)

2-Meksika (3 puan)

3-Ekvador (0 puan)

4-Jamaika (0 puan)

Gruptaki bir sonraki maçlarda Venezuela ile Meksika, Ekvador ile Jamaika karşı karşıya gelecek.