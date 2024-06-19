Dünya Arda Güler'i konuşuyor: 'Türkiye'nin Messi'si'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:09

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:09

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, EURO 2024'e fırtına gibi girdi. Attığı harika golle galibiyette önemli pay sahibi olan Arda Güler, dünya basınının da dikkatini çekti.

NTV Spor'un dünya basınından aktardığı manşetler şu şekilde:

Marca: "Arda Güler Türkiye'yle bir yıldız gibi. Türkiye'nin Messi'si"

ESPN: "16 yaşındaki Lamine Yamal ve 19 yaşındaki Arda Güler Avrupa Şampiyonası ilk maçlarında şov yapıyor. Futbolun geleceği emin ellerde."

Efsane futbolcu Rio Ferdinand: "Arda Güler. Turnuvayı gençlerin performansı belirliyor."

Guardian: "Güler "Türkiye'nin Messi'si iddiasını sürdürdü ve ilk maçına çıkan Gürcistan'ı batırdı."

FIFA World Cup: "Onun adı Güler. Arda Güler!"

The Sun: "Arda Güler'in harika vuruşu Ronaldo'nun rekorunu kırdı."

A Bola: "Arda Güler maçın çok içinde olmasa da harika bir golle harika bir anda maçın kaderini belirledi."

Mundo Deportivo: "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti."

El Pais: "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor."