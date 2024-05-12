Valencia - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Rubén Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Iñigo Pérez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
VALENCİA - VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Luis Pulido Santana'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Valencia, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Alaves'e 1-0 mağlup olmuştu.
Rayo Vallecano ise kendi sahasında ağırladığı Almeria'ya 1-0'lık skorla yenilmişti.
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