Valencia, Las Palmas deplasmanından mağlup ayrıldı!

Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Las Palmas'a 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:45
Valencia, Las Palmas deplasmanından mağlup ayrıldı!
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İspanya La Liga'nın 24. hafta maçında Las Palmas ile Valencia karşı karşıya geldi. Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan maçı Las Palmas 2-0 kazandı.

Las Palmas'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Alejandro Suarez ile 90+5'te Marc Cardona kaydetti.

Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkacar, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Las Palmas 35 puana yükselerek Valencia ile puanını eşitledi. 

Ligin bir sonraki maçında Las Palmas, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.


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