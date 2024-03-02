Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Valencia, ligde oynadığ son maçta sahasında Sevilla ile 0-0 berabere kalmıştı.
Real Madrid ise sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti.
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