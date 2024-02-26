Real Madrid'e 3 puanı Modric getirdi!

İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:24
Real Madrid'e 3 puanı Modric getirdi!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 81. dakikada 38 yaşındaki Luka Modric'ten geldi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRMEDİ

Maçta süre alamayan Arda Güler, maçın 80. dakikasında oyuna girmek için kenara geldi. Ancelotti, Luka Modric'in golünden sonra oyuncu değişikliğinen vazgeçti ve Arda'yı yeniden kulübeye gönderdi.

MAÇTA HAKEM SAKATLANDI

Maçta orta hakem Diaz de Mera sakatlandı ve devam edemedi. Onun yerine mücadelenin 5. hakemi düdüğü devraldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sevilla ise Valencia beraberliğinden sonra bir maçı daha kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 65'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 24 puanda kaldı.

Real Ligin bir sonraki haftasında Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.


real madrid haberleri sevilla haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber!

Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber!
Arda Güler sonradan oyuna girdi: Real Madrid deplasmanda takıldı!

Arda Güler sonradan oyuna girdi: Real Madrid deplasmanda takıldı!
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli mühendislerden sıra dışı 'hayalet uçak' tasarımı: 'Maddenin 4. hali kullanılarak gizlenecek...'

Çinli mühendislerden sıra dışı 'hayalet uçak' tasarımı: 'Maddenin 4. hali kullanılarak gizlenecek...'
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'

Nihat Kırmızı: 'Tiyatro var, herkes gördü!'
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'

Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor