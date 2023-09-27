Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:15
Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, kendi sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestalla Stadı'nda oynancak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Valencia, ligde oynadığı son maçta Almeria deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Real Sociedad ise kendi sahasında ağırladığı Getafe'yi 4-3 mağlup etmişti.


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