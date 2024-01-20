Valencia'nın önünde Bilbao da duramadı
İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Valencia evinde Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Athletic Bilbao karşılaştı.
Mestella Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 1-0 kazanırken galibiyet golü 61. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkaçar, karşılaşmayı kulübede tamamladı.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 4 maça çıkaran Valencia 32 puana ulaşırken, Athletic Bilbao 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Bilbao deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak.
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