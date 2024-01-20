Valencia'nın önünde Bilbao da duramadı

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Valencia evinde Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 22:43
Valencia'nın önünde Bilbao da duramadı
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İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Athletic Bilbao karşılaştı.

Mestella Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Valencia 1-0 kazanırken galibiyet golü 61. dakikada Hugo Duro'dan geldi.

Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkaçar, karşılaşmayı kulübede tamamladı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 4 maça çıkaran Valencia 32 puana ulaşırken, Athletic Bilbao 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Valencia deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Bilbao deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak.


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